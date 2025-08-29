augusztus 29., péntek

Ötös karambol miatt áll a forgalom az M5-ösön, mentőhelikopter landolt a helyszínen

Lajosmizse térségében, Budapest felé nagy a torlódás.

Várkonyi Rozália

Összeütközött egy kamion, három személyautó és egy furgon az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Lajosmizse térségében, a 60. kilométernél pénteken délelőtt. Összesen tizenegyen utaztak a járművekben, amelyek egyikébe beszorult egy ember. Őt feszítővágóval szabadították ki a műszaki mentést végző kecskeméti hivatásos tűzoltók. A rajok két személygépkocsit áramtalanítottak. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták a sztráda érintett oldalát. Nagy a torlódás – közölte a katasztrófavédelem.

baleset miatt torlódás a sztrádán
Áll a forgalom a baleset miatt a sztrádán
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Az autópálya érintett oldalán áll a forgalom. Aki teheti, Lajosmizse és Örkény között az 5-ös főúton kerülhet – írja az Útinform

 

 

