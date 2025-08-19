1 órája
Szántóföldön kötött ki a kanyarodó autó, súlyos sérüléssel végződött az ütközés – fotók, videó
Súlyos baleset történt az 5406-os úton, Tázlár közelében kedd reggel. Két személyautó összeütközött egy előzés közben, az egyik jármű a tetejére borulva állt meg az út menti szántóföldön.
Korábban hírt adtunk róla, hogy összeütközött két autó az 5406-os út 3-as kilométerszelvényénél, Tázlár térségében. Az eddig információk szerint mindkét jármű Tázlár felől érkezett, amikor az elöl haladó autó balra kanyarodott egy dűlő út felé, miközben a mögötte érkező autó már megkezdte az előzést. Előzés közben ütközött össze a két autó, a kanyarodó járműbe oldalról csapódott bele a mögötte érkező autó, az ütközés erejétől mindkét jármű az út menti szántóföldre sodródott, a kanyarodó autó a tetejére borulva állt meg.
Az összeütközött autók sofőrjei közül csak egyik sérült meg
Információink szerint a felborult járművet vezető férfi nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett, őt a balesetben résztvevő másik sofőr segítette ki a roncsból, mire kiértek a kiskunhalasi hivatásos és a soltvadkerti önkormányzati tűzoltók. Az elsődleges helyszíni ellátást követően a mentők a kiskunhalasi kórház sürgősségi osztályára szállították. A másik sofőr nem sérült meg az ütközés során.
Súlyos baleset TázlárnálFotók: Pozsgai Ákos
A baleset pontos körülményeit a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság vizsgálja.