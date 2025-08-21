Oldalára borult autóhoz riasztották a tűzoltókat Kecskeméten, egy embert kiszabadítottak a roncsból

Oldalára borult egy személyautó Kecskeméten, a Sutus soron. A Széles köz és a Lucfenyő utca közötti szakaszon történt balesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották. A rajok dugólétra segítségével egy embert kiszabadítottak a járműből, majd átadták a mentőknek. Az egység áramtalanította a gépkocsit. A baleset nem okoz fennakadást a forgalomban – közölte a katasztrófavédelem.

A kecskeméti hivatásos tűzoltók siettek a balesethez

Fotó: MW / Illusztráció