Katasztrófavédelem

1 órája

Kigyulladt egy nyárfaerdő

Címkék#erdőtűz#tűzeset#katasztrófavédelem

Körülbelül két hektárnyi területet érintett a tűz.

Digner Brigitta

Nyárfaerdő égett Petőfiszállás térségében, az M5-ös autópálya és az 5-ös főút között. A tűz körülbelül két hektárnyi területet érintett. A lángokat a kiskunfélegyházai és kisteleki hivatásos tűzoltók oltották el, hat vízsugárral – közölte a katasztrófavédelem.

nyárfaerdő kapott lángra
Lángra kapott a nyárfaerdő
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Nem ez az első eset vasárnap

Mint arról korábban írtunk, kigyulladt a gaz Kecskemét és Kerekegyháza között, az 52-es főút közelében. A tűz körülbelül két hektárnyi területet érintett. 

 

