Kigyulladt egy nyárfaerdő

Nyárfaerdő égett Petőfiszállás térségében, az M5-ös autópálya és az 5-ös főút között. A tűz körülbelül két hektárnyi területet érintett. A lángokat a kiskunfélegyházai és kisteleki hivatásos tűzoltók oltották el, hat vízsugárral – közölte a katasztrófavédelem.

Lángra kapott a nyárfaerdő

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Nem ez az első eset vasárnap

Mint arról korábban írtunk, kigyulladt a gaz Kecskemét és Kerekegyháza között, az 52-es főút közelében. A tűz körülbelül két hektárnyi területet érintett.