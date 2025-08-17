Katasztrófavédelem
2 órája
Kigyulladt egy nyárfaerdő
Körülbelül két hektárnyi területet érintett a tűz.
Nyárfaerdő égett Petőfiszállás térségében, az M5-ös autópálya és az 5-ös főút között. A tűz körülbelül két hektárnyi területet érintett. A lángokat a kiskunfélegyházai és kisteleki hivatásos tűzoltók oltották el, hat vízsugárral – közölte a katasztrófavédelem.
Nem ez az első eset vasárnap
Mint arról korábban írtunk, kigyulladt a gaz Kecskemét és Kerekegyháza között, az 52-es főút közelében. A tűz körülbelül két hektárnyi területet érintett.
