Több egység fékezte meg az erdőtüzet Kiskunfélegyházánál

Mint arról korábban beszámoltunk, mintegy öt hektáron nyárfaerdő aljnövényzete égett Kiskunfélegyháza külterületén, a IX. körzet tanyán.

Szerda délben Kiskunfélegyházára riasztották a tűzoltókat

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Megfékezték a tüzet

A katasztrófavédelem friss közlése szerint a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a kiskunfélegyházi és a kecskeméti hivatásos tűzoltók több vízsugárral, puttonyfecskendővel és kéziszerszámokkal eloltották a tüzet. Az erős szél nehezítette a munkálatokat. Az oltást egy kecskeméti és egy kiskunfélegyházi vízszállító jármű is segítette.