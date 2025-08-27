augusztus 27., szerda

Katasztrófavédelem

Több egység fékezte meg az erdőtüzet Kiskunfélegyházánál

Szerda délben Kiskunfélegyházára riasztották a tűzoltókat, ugyanis mintegy öt hektáron égett egy nyárfaerdő aljnövényzete.

Digner Brigitta

Mint arról korábban beszámoltunk, mintegy öt hektáron nyárfaerdő aljnövényzete égett Kiskunfélegyháza külterületén, a IX. körzet tanyán.

erdő aljnövényzete kapott lángra
Szerda délben Kiskunfélegyházára riasztották a tűzoltókat
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Megfékezték a tüzet

A katasztrófavédelem friss közlése szerint a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a kiskunfélegyházi és a kecskeméti hivatásos tűzoltók több vízsugárral, puttonyfecskendővel és kéziszerszámokkal eloltották a tüzet. Az erős szél nehezítette a munkálatokat. Az oltást egy kecskeméti és egy kiskunfélegyházi vízszállító jármű is segítette.

 

