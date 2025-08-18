Katasztrófavédelem
1 órája
Napraforgók borultak lángba, több település tűzoltóit riasztották
Száraz avar is lángra kapott Kiskunfélegyháza közelében hétfő délután. Az oltási munkálatokat erőgép is segíti.
Több rakás napraforgó, valamint a száraz avar ég Kiskunfélegyháza tanyasi külterületén, az 5302-es út mellett. A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók két vízsugárral és kéziszerszámokkal oltják a lángokat, a munkálatokat egy erőgép is segíti. A helyszínre tartanak a kecskeméti hivatásos tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is – közölte a katasztrófavédelem.
FRISSÍTÉS: A tűzről további információkat IDE KATTINTVA talál.
