Napraforgók borultak lángba, több település tűzoltóit riasztották

Több rakás napraforgó, valamint a száraz avar ég Kiskunfélegyháza tanyasi külterületén, az 5302-es út mellett. A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók két vízsugárral és kéziszerszámokkal oltják a lángokat, a munkálatokat egy erőgép is segíti. A helyszínre tartanak a kecskeméti hivatásos tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is – közölte a katasztrófavédelem.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

FRISSÍTÉS: A tűzről további információkat IDE KATTINTVA talál.