augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Borzalom

3 órája

Nagydorogi csecsemőgyilkosság: megszólalt a család, állításuk szerint elrabolhatták a kisfiút

Címkék#rendőrség#kisfiú#csecsemőgyilkosság

Borzalmas tragédia történt a szomszéd vármegyében szerdán. A nagydorogi csecsemőgyilkosságról a Teol kérdezte a megölt kisfiú édesapját és nagymamáját, akik szerint biztosan nem az édesanya a tettes, de sejtik, ki lehetett.

Baon.hu

Korábban hírportálunk is beszámolt a nagydorogi csecsemőgyilkosságról. Szerdán délután tragikus fordulatot vett az eltűnt csecsemő keresése: a mindössze kéthetes kisfiút a település határában találták meg holtan. A rendőrség emberölés bűntettének gyanúja miatt indított nyomozást, az elsődleges szakértői vélemény szerint a halálát idegenkezűség okozta – írta meg a Teol.

A nagydorogi csecsemőgyilkosságról a Teol számolt be
A nagydorogi csecsemőgyilkosság megrázta az országot
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A család szerint nem az anya a gyilkos

A helyszínen megszólalt a kisfiú édesapja és nagymamája is. Egybehangzóan állítják: az édesanyát valaki hátulról leütötte, majd elrabolta a gyermeket. Szerintük a tragédiához a nő korábbi párjának lehet köze.

Az édesanya testén több sérülést is találtak, a család ezeket a támadás bizonyítékaként értelmezi. Információink szerint az asszony jelenleg pszichiátriai kezelés alatt áll.

Megszólalt a nő korábbi párja is a nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében

A gyilkosság ügyében a Teol.hu-nak nyilatkozott a család által gyanúsított férfi, illetve több nagydorogi lakos is, melyről bővebben a Teol cikkében olvashat részleteket.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu