3 órája
Nagydorogi csecsemőgyilkosság: megszólalt a család, állításuk szerint elrabolhatták a kisfiút
Borzalmas tragédia történt a szomszéd vármegyében szerdán. A nagydorogi csecsemőgyilkosságról a Teol kérdezte a megölt kisfiú édesapját és nagymamáját, akik szerint biztosan nem az édesanya a tettes, de sejtik, ki lehetett.
Korábban hírportálunk is beszámolt a nagydorogi csecsemőgyilkosságról. Szerdán délután tragikus fordulatot vett az eltűnt csecsemő keresése: a mindössze kéthetes kisfiút a település határában találták meg holtan. A rendőrség emberölés bűntettének gyanúja miatt indított nyomozást, az elsődleges szakértői vélemény szerint a halálát idegenkezűség okozta – írta meg a Teol.
A család szerint nem az anya a gyilkos
A helyszínen megszólalt a kisfiú édesapja és nagymamája is. Egybehangzóan állítják: az édesanyát valaki hátulról leütötte, majd elrabolta a gyermeket. Szerintük a tragédiához a nő korábbi párjának lehet köze.
Az édesanya testén több sérülést is találtak, a család ezeket a támadás bizonyítékaként értelmezi. Információink szerint az asszony jelenleg pszichiátriai kezelés alatt áll.
Megszólalt a nő korábbi párja is a nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében
