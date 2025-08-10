augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Baleset

2 órája

Két motoros ütközött egy autóval, ami ki is gyulladt

Címkék#tűzeset#baleset#motorkerékpár#katasztrófavédelem

Mintegy kétszáz négyzetméteren az avar is lángra kapott.

Kovács Nóra

Összeütközött két motorkerékpár és egy személyautó a 4625-ös út 64-es és 65-ös kilométere közötti szakaszán, Kiskunfélegyháza külterületén vasárnap este. Kigyulladt a kocsi és mintegy kétszáz négyzetméteren az avar is. A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – írja a katasztrófavédelem.

baleset Kiskunfélegyházán, lángra kapott az autó,
Két motoros és egy autó ütközött Kiskunfélegyházán
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

