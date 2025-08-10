augusztus 10., vasárnap

Baleset

1 órája

Előzés közben ütközött két motoros és egy személyautó – galériával, videóval

Motoros és autó ütközött. Kigyulladtak a járművek, és mintegy kétszáz négyzetméteren az avar is.

Pozsgai Ákos

Mint arról korábban beszámoltunk, összeütközött két motorkerékpár és egy személyautó a 4625-ös út 64-es és 65-ös kilométere közötti szakaszán, Kiskunfélegyháza külterületén vasárnap este. Kigyulladt a kocsi és mintegy kétszáz négyzetméteren az avar is. 

Kiskunfélegyházánál történt baleset, motoros és autós ütközött,
Előzés közben ütközött két motoros és egy személyautó Kiskunfélegyházánál
Fotó: Pozsgai Ákos

Helyszíni információnk szerint, több motoros tartott Kiskunfélegyháza felé, amikor úgy tudjuk, hogy több autót előztek és egy jobbra ívelő kanyar előtt az egyik motoros nő, eddig tisztázatlan okokból elvesztette uralmát a jármű felett, elvágódott az úttesten. A motor a szemből érkező autónak csapódott, a motoros pedig az úttesten sodródott.

Úgy tudjuk, hogy a személyautónak ütköző motor a becsapódáskor kigyulladt, majd a lángok átterjedtek az autóra is.

A gépkocsiban egy három fős Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei család utazott, köztük egy 12 éves kisfiú is, ők sérülés nélkül,  időben ki tudtak szállni a járműből, ami teljesen kiégett.

Autóval ütközött két motoros Kiskunfélegyháza közelében

Fotók: Pozsgai Ákos

Az ütközés után az érkező másik motoros az úttesten sodródó, kigyulladt motoron keresztül hajtott, majd a motoros a járművel az útmenti árokba csapódott. Helyszíni információink szerint a balesetben a két motoros sérült meg, őket a mentők a helyszíni ellátás után a kecskeméti kórházba szállították.

A helyszínre a kiskunfélegyházi tűzoltók két gépjárműfecskendővel érkeztek, akik eloltották a lángokat. A baleset pontos körülményét a kiskunfélegyházi rendőrkapitányság vizsgálja.

 

