Előzés közben ütközött két motoros és egy személyautó – galériával, videóval

Mint arról korábban beszámoltunk, összeütközött két motorkerékpár és egy személyautó a 4625-ös út 64-es és 65-ös kilométere közötti szakaszán, Kiskunfélegyháza külterületén vasárnap este. Kigyulladt a kocsi és mintegy kétszáz négyzetméteren az avar is.

Előzés közben ütközött két motoros és egy személyautó Kiskunfélegyházánál

Fotó: Pozsgai Ákos

Helyszíni információnk szerint, több motoros tartott Kiskunfélegyháza felé, amikor úgy tudjuk, hogy több autót előztek és egy jobbra ívelő kanyar előtt az egyik motoros nő, eddig tisztázatlan okokból elvesztette uralmát a jármű felett, elvágódott az úttesten. A motor a szemből érkező autónak csapódott, a motoros pedig az úttesten sodródott.

Úgy tudjuk, hogy a személyautónak ütköző motor a becsapódáskor kigyulladt, majd a lángok átterjedtek az autóra is.

A gépkocsiban egy három fős Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei család utazott, köztük egy 12 éves kisfiú is, ők sérülés nélkül, időben ki tudtak szállni a járműből, ami teljesen kiégett.