Vadul száguldozott a hegyekben, de végül ciki meglepetés várta a motorost

Nem mindennapi igazoltatás zajlott augusztus 20-án a Mátrában: a rendőrök egy 26 éves kecskeméti férfit állítottak meg, aki motorral szelte a kanyarokat Parádsasvár térségében. Csakhogy hamar kiderült, több gond is volt vele és a géppel egyaránt.

Jogsi nem volt, a kipufogó nem volt szabványos a motorosnak

Fotó: Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A Heol.hu cikke szerint a motoros ugyanis sosem szerzett jogosítványt, mégis két keréken száguldozott a hegyi utakon. Ráadásul a jármű sem volt szabályos: a kipufogót engedély nélkül alakította át, a rendszámot pedig nem megfelelően helyezte fel.

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Forgalomellenőrző Alosztályának motoros rendőrei nem sokat teketóriáztak: előállították a férfit az Egri Rendőrkapitányságra, őrizetbe vették, eljárást indítottak ellene, a motort pedig azonnal kivonták a forgalomból.

Nem véletlenül szigorúak a Mátrában

A lap hozzáteszi, hogy a hegyvidéki utak igazi motoros-paradicsomnak számítanak, de a kanyargós szakaszok sok veszélyt rejtenek. A rendőrség rendszeresen tart fokozott ellenőrzéseket a régióban, hiszen a balesetek száma magas.

Bár sokszor az autósok hibájából történnek ütközések, az idei első félévben is közel félszáz esetben maguk a motorosok és segédmotorosok voltak a balesetek okozói.