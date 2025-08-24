augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Határvédelem

1 órája

A rendőrök 14 határsértőt tartóztattak fel, több tíz migránst akadályoztak meg az illegális belépésben

A rendőrök szombaton is több határsértőt tartóztattak fel Magyarország déli határán.

Várkonyi Rozália

A magyar rendőrség szombaton is aktívan ellenőrizte az államhatárokat. A szolgálatot teljesítő rendőrök összesen 14 határsértőt tartóztattak fel, és további 32 migránst akadályoztak meg abban, hogy jogellenesen lépjenek Magyarország területére – derül ki a Police.hu közleményéből.
közleményéből.

rendőrök védik a határokat
Több migránst is feltartóztattak a rendőrök szombaton
Fotó: Police.hu / Illusztráció

Egy határsértőt fogtak el Bács-Kiskunban

Bács-Kiskun vármegyében egy esetben egy határsértőt tartóztattak fel a Kelebiai határátkelőhelyen.

Több határsértőt tartóztattak fel Csongrád-Csanád vármegyében

Csongrád-Csanád vármegyében négy esetben összesen 13 határsértőt tartóztattak fel Ásotthalom, Mórahalom és Röszke külterületén.

Az ellenőrzés során a feltartóztatott személyek egyiptomi, palesztin, albán és szír állampolgárnak vallották magukat, azonban sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét nem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően azonnal visszakísérték őket a határzárhoz.

Közokirat-hamisítás miatt is intézkedtek

Szombaton a rendőrök egy másik ügyben is eljártak: egy embert fogtak el közokirat-hamisítás gyanúja miatt Magyarország területén.

 

 

