1 órája
A rendőrök 14 határsértőt tartóztattak fel, több tíz migránst akadályoztak meg az illegális belépésben
A rendőrök szombaton is több határsértőt tartóztattak fel Magyarország déli határán.
A magyar rendőrség szombaton is aktívan ellenőrizte az államhatárokat. A szolgálatot teljesítő rendőrök összesen 14 határsértőt tartóztattak fel, és további 32 migránst akadályoztak meg abban, hogy jogellenesen lépjenek Magyarország területére – derül ki a Police.hu
közleményéből.
Egy határsértőt fogtak el Bács-Kiskunban
Bács-Kiskun vármegyében egy esetben egy határsértőt tartóztattak fel a Kelebiai határátkelőhelyen.
Több határsértőt tartóztattak fel Csongrád-Csanád vármegyében
Csongrád-Csanád vármegyében négy esetben összesen 13 határsértőt tartóztattak fel Ásotthalom, Mórahalom és Röszke külterületén.
Az ellenőrzés során a feltartóztatott személyek egyiptomi, palesztin, albán és szír állampolgárnak vallották magukat, azonban sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét nem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően azonnal visszakísérték őket a határzárhoz.
Közokirat-hamisítás miatt is intézkedtek
Szombaton a rendőrök egy másik ügyben is eljártak: egy embert fogtak el közokirat-hamisítás gyanúja miatt Magyarország területén.
Százéves babakocsik élednek újjá Dorogi Norbert keze nyomán – fotók
Áttért a szemközti sávba és egy kisbuszba csapódott a luxusautó, gyerekek kerültek kórházba – galériával, videóval