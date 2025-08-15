Betörtek a kecskeméti katonai repülőtérre, megszólalt a Honvédelmi Minisztérium

A Blikk értesülései szerint körülbelül két hete ismeretlenek hatoltak be a kecskeméti katonai repülőtér területére, és az ott tárolt MiG–29-es vadászgépekből fontos alkatrészeket vittek el.

MiG–29-es vadászgépek a kecskeméti repülőtéren Fotó: Bús Csaba / achív-felvétel

A kecskeméti bázison azok a MiG–29-esek állnak, amelyeket Magyarország 1993-ban kapott Oroszországtól az államadósság fejében. A típus 2010-ben vonult nyugdíjba a honvédségnél, ekkorra már mindössze négy repülőgép volt hadra fogható. A helyüket a Gripenek vették át.

A kecskeméti repülőtéren tárolják a kivont MiG–29-eseket

Bár ezek a vadászgépek már évek óta nem szállnak fel, úgynevezett „konzervált” állapotban őrzik őket, vagyis igyekeznek megóvni a műszaki épségüket. A MiG–29 a hidegháborús korszak egyik ikonja, amely a mai napig szolgálatban áll több országban, például Oroszországban, Ukrajnában, Bulgáriában vagy éppen Kubában.

A Blikk forrásai úgy tudják, a tettesek egyszerűen átvágták a kerítést, majd a reptér belső részébe jutva a vadászgépek orrkúpját megrongálták, hogy hozzáférjenek a mögötte található lokátortérhez. Innen szereltek ki több értékes alkatrészt.

Reagált a Honvédelmi Minisztérium

A Honvédelmi Minisztérium a baon.hu megkeresésére az alábbi tájékoztatást adta:

„Az ügyben a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság indított eljárást. A nyomozás érdekeire tekintettel bővebb információt nem áll módunkban adni.”

Az eljárás és nyomozás tényét a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette hírportálunknak.

Nem érkezett licit a gépekre

A MiG–29-esek néhány éve is sajtónyilvánosságot kaptak: 2019-ben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő megpróbálta egyben értékesíteni a megmaradt 19 repülőgépet, 20 hajtóművel és közel 300 különféle tartozékkal együtt. A 2,8 milliárd forintos kikiáltási ár ellenére egyetlen licit sem érkezett, részben a NATO-tagállamokra vonatkozó értékesítési korlátozások miatt, amelyekhez az orosz gyártó jóváhagyása is kellett volna.