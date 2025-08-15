augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyomozás

1 órája

Betörtek a kecskeméti katonai repülőtérre, megszólalt a Honvédelmi Minisztérium

Címkék#kecskeméti repülőbázis#MiG – 29#betörés#vadászgépek#Honvédelmi Minisztérium#rongálás

A Blikk információi szerint néhány hete betörtek a kecskeméti katonai repülőtérre. A lap úgy tudja, értékes alkatrészeket loptak el a MiG–29-es vadászgépekből. Megszólalt a Honvédelmi Minisztérium.

Vizi Zalán
Betörtek a kecskeméti katonai repülőtérre, megszólalt a Honvédelmi Minisztérium

A Blikk információi szerint néhány hete betörtek a kecskeméti katonai repülőtérre. Illusztráció!

Forrás: MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár

A Blikk értesülései szerint körülbelül két hete ismeretlenek hatoltak be a kecskeméti katonai repülőtér területére, és az ott tárolt MiG–29-es vadászgépekből fontos alkatrészeket vittek el.

MiG–29-es vadászgépek a kecskeméti repülőtéren
MiG–29-es vadászgépek a kecskeméti repülőtéren Fotó: Bús Csaba / achív-felvétel

A kecskeméti bázison azok a MiG–29-esek állnak, amelyeket Magyarország 1993-ban kapott Oroszországtól az államadósság fejében. A típus 2010-ben vonult nyugdíjba a honvédségnél, ekkorra már mindössze négy repülőgép volt hadra fogható. A helyüket a Gripenek vették át.

A kecskeméti repülőtéren tárolják a kivont MiG–29-eseket

Bár ezek a vadászgépek már évek óta nem szállnak fel, úgynevezett „konzervált” állapotban őrzik őket, vagyis igyekeznek megóvni a műszaki épségüket. A MiG–29 a hidegháborús korszak egyik ikonja, amely a mai napig szolgálatban áll több országban, például Oroszországban, Ukrajnában, Bulgáriában vagy éppen Kubában.

A Blikk forrásai úgy tudják, a tettesek egyszerűen átvágták a kerítést, majd a reptér belső részébe jutva a vadászgépek orrkúpját megrongálták, hogy hozzáférjenek a mögötte található lokátortérhez. Innen szereltek ki több értékes alkatrészt.

Reagált a Honvédelmi Minisztérium

A Honvédelmi Minisztérium a baon.hu megkeresésére az alábbi tájékoztatást adta:

„Az ügyben a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság indított eljárást. A nyomozás érdekeire tekintettel bővebb információt nem áll módunkban adni.”

Az eljárás és nyomozás tényét a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette hírportálunknak.

Nem érkezett licit a gépekre

A MiG–29-esek néhány éve is sajtónyilvánosságot kaptak: 2019-ben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő megpróbálta egyben értékesíteni a megmaradt 19 repülőgépet, 20 hajtóművel és közel 300 különféle tartozékkal együtt. A 2,8 milliárd forintos kikiáltási ár ellenére egyetlen licit sem érkezett, részben a NATO-tagállamokra vonatkozó értékesítési korlátozások miatt, amelyekhez az orosz gyártó jóváhagyása is kellett volna.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu