2 órája
Betörtek a kecskeméti katonai repülőtérre, megszólalt a Honvédelmi Minisztérium
A Blikk információi szerint néhány hete betörtek a kecskeméti katonai repülőtérre. A lap úgy tudja, értékes alkatrészeket loptak el a MiG–29-es vadászgépekből. Megszólalt a Honvédelmi Minisztérium.
A Blikk információi szerint néhány hete betörtek a kecskeméti katonai repülőtérre. Illusztráció!
Forrás: MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár
A Blikk értesülései szerint körülbelül két hete ismeretlenek hatoltak be a kecskeméti katonai repülőtér területére, és az ott tárolt MiG–29-es vadászgépekből fontos alkatrészeket vittek el.
A kecskeméti bázison azok a MiG–29-esek állnak, amelyeket Magyarország 1993-ban kapott Oroszországtól az államadósság fejében. A típus 2010-ben vonult nyugdíjba a honvédségnél, ekkorra már mindössze négy repülőgép volt hadra fogható. A helyüket a Gripenek vették át.
A kecskeméti repülőtéren tárolják a kivont MiG–29-eseket
Bár ezek a vadászgépek már évek óta nem szállnak fel, úgynevezett „konzervált” állapotban őrzik őket, vagyis igyekeznek megóvni a műszaki épségüket. A MiG–29 a hidegháborús korszak egyik ikonja, amely a mai napig szolgálatban áll több országban, például Oroszországban, Ukrajnában, Bulgáriában vagy éppen Kubában.
A Blikk forrásai úgy tudják, a tettesek egyszerűen átvágták a kerítést, majd a reptér belső részébe jutva a vadászgépek orrkúpját megrongálták, hogy hozzáférjenek a mögötte található lokátortérhez. Innen szereltek ki több értékes alkatrészt.
Reagált a Honvédelmi Minisztérium
A Honvédelmi Minisztérium a baon.hu megkeresésére az alábbi tájékoztatást adta:
„Az ügyben a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság indított eljárást. A nyomozás érdekeire tekintettel bővebb információt nem áll módunkban adni.”
Az eljárás és nyomozás tényét a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette hírportálunknak.
Nem érkezett licit a gépekre
A MiG–29-esek néhány éve is sajtónyilvánosságot kaptak: 2019-ben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő megpróbálta egyben értékesíteni a megmaradt 19 repülőgépet, 20 hajtóművel és közel 300 különféle tartozékkal együtt. A 2,8 milliárd forintos kikiáltási ár ellenére egyetlen licit sem érkezett, részben a NATO-tagállamokra vonatkozó értékesítési korlátozások miatt, amelyekhez az orosz gyártó jóváhagyása is kellett volna.
Új burkolatot kapott a város gesztenyefákkal övezett, legzöldebb utcája – galériával, videóval