augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

38 perce

Szolgálat után történt a tragédia, a fiatal mentőtiszt és férje a helyszínen meghaltak

Címkék#tragédia#Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság#Szigeti Barbara Júlia#Országos Mentőszolgálat

Súlyos közlekedési baleset történt péntek este, egy fiatal pár vesztette életét. Egyikük mentőtiszt volt, aki két hónapja csatlakozott az Országos Mentőszolgálat bajtársi közösségéhez.

Mester-Horváth Nikolett

A tragédia Fejér vármegyében történt. Szigeti Barbara Júlia, valamint a vele egy autóban utazó férje vesztette életét. Barbara, a fiatal mentőtiszt az enyingi mentőállomáson teljesített szolgálatot, és alig két hónapja, 2025. június 1-jén csatlakozott az Országos Mentőszolgálat csapatához. A halálos baleset nem sokkal nappali műszakja után következett be – írja Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán. A mentőszolgálat az áldozatot saját halottjának tekinti.

életét vesztette a fiatal mentőtiszt, Szigeti Barbara Júlia és férje halt meg a szörnyű balesetben
Fiatal mentőtiszt, Szigeti Barbara Júlia és férje halt meg a szörnyű balesetben
Forrás: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

Kiderültek a mentőtiszt balesetének körülményei

A Feol.hu elsőként számolt be a baleset részleteiről, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a szerkesztőségnek eljuttatott válaszában részletesen kifejtette, miért következett be a tragédia.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu