Szolgálat után történt a tragédia, a fiatal mentőtiszt és férje a helyszínen meghaltak

A tragédia Fejér vármegyében történt. Szigeti Barbara Júlia, valamint a vele egy autóban utazó férje vesztette életét. Barbara, a fiatal mentőtiszt az enyingi mentőállomáson teljesített szolgálatot, és alig két hónapja, 2025. június 1-jén csatlakozott az Országos Mentőszolgálat csapatához. A halálos baleset nem sokkal nappali műszakja után következett be – írja Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán. A mentőszolgálat az áldozatot saját halottjának tekinti.

Fiatal mentőtiszt, Szigeti Barbara Júlia és férje halt meg a szörnyű balesetben

Forrás: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

Kiderültek a mentőtiszt balesetének körülményei

A Feol.hu elsőként számolt be a baleset részleteiről, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a szerkesztőségnek eljuttatott válaszában részletesen kifejtette, miért következett be a tragédia.