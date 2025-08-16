augusztus 16., szombat

A mentőket is riasztották az M5-ös autópályán történt balesethez

Címkék#M5-ös autópálya#baleset#mentő

A főváros felé vezető oldalon, a 112-es kilométernél van szükség tűzoltói beavatkozásra.

Várkonyi Rozália

Baleset történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 112-es kilométernél. A Kiskunfélegyháza térségében történt balesethez a város hivatásos tűzoltói vonultak. Egy személykocsi a szalagkorlát mellett vesztegel, egy kisbusz pedig lesodródott az úttestről és a szántóföldön állt meg. A tűzoltók áramtalanítottak. A helyszínre mentő is érkezett – közölte a katasztrófavédelem.

Egy mentő siet a balesethez
Mentőt is riasztottak a balesethez
Fotó: MW / Illusztráció

 

 

