Nagy mennyiségű műanyag és gumi égett egy melléképületben

Kigyulladt egy melléképület Kecskemét Máriahegy városrészében, a Róbert Károly körút közelében. Teljes terjedelmében égett az ingatlan, amelyben nagy mennyiségű műanyag és gumi van felhalmozva. A kecskeméti hivatásos tűzoltók eloltották a tüzet, és megkezdték az utómunkálatokat, amelyek várhatóan hosszú ideig tartanak – közölte a katasztrófavédelem.

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció