augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzoltók

39 perce

Nagy mennyiségű műanyag és gumi égett egy melléképületben

Címkék#tűzeset#tűzoltó#katasztrófavédelem

A Máriahegyen csaptak fel a lángok szombat este.

Várkonyi Rozália

Kigyulladt egy melléképület Kecskemét Máriahegy városrészében, a Róbert Károly körút közelében. Teljes terjedelmében égett az ingatlan, amelyben nagy mennyiségű műanyag és gumi van felhalmozva. A kecskeméti hivatásos tűzoltók eloltották a tüzet, és megkezdték az utómunkálatokat, amelyek várhatóan hosszú ideig tartanak – közölte a katasztrófavédelem.

a tűzoltók oltják a lángokat
Kigyulladt egy melléképület Kecskeméten
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu