Tűzoltók
39 perce
Nagy mennyiségű műanyag és gumi égett egy melléképületben
A Máriahegyen csaptak fel a lángok szombat este.
Kigyulladt egy melléképület Kecskemét Máriahegy városrészében, a Róbert Károly körút közelében. Teljes terjedelmében égett az ingatlan, amelyben nagy mennyiségű műanyag és gumi van felhalmozva. A kecskeméti hivatásos tűzoltók eloltották a tüzet, és megkezdték az utómunkálatokat, amelyek várhatóan hosszú ideig tartanak – közölte a katasztrófavédelem.
Ezt ne hagyja ki!Programsorozat
48 perce
Nyár zárásaként érkezik a Hírös Hét Fesztivál, fellép a Valmar és a Neoton is
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre