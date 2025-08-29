Együtt a nyeregben és az életben – megható történet a lovasrendőr házaspár szerelméről

Ritka, hogy egy házaspár mindkét tagja ugyanakkora lelkesedéssel, ugyanazon hivatásnak és hobbinak él. Együtt dolgozni, együtt kikapcsolódni és együtt nevelni a gyermekeket sokak számára lehet elképzelhetetlen, hisz így alig tudnak magukra időt fordítani – Adrienn és Márk azonban legszívesebben még több időt fordítanának egymásra. Ilyen egy lovasrendőr-szerelem – számolt be a Zsaru Magazin.

Rónaszéki Adrienn Teréz főtörzsőrmester és Rónaszéki Márk törzszászlós lovasrendőrök

Fotó: Zsaru Magazin / Vezda László

Élet lovasrendőrként

Rónaszéki Adrienn Teréz főtörzsőrmester és Rónaszéki Márk törzszászlós mindketten a Készenléti Rendőrség (KR) két lovasai. Együtt kezdik a reggelieket az istállóban, Adrienn a 7 éves Drávával, míg Márk a 16 éves Sekéllyel foglalatoskodik a reggeli lovaglás előtt. A lovaglás művészetét mindketten a KR-nél tanulták ki igazán.

„2013-ban ugyanazon a napon kerültünk ide, a KR Lovas Szolgálathoz. Gyerekként mindig vonzottak a lovak, szerettem volna sajátot is, de sajnos nem adatott meg. Aztán ahogy itt, Pesten hallottam a lovasrendőrökről, egyből megtetszett ez a fajta szolgálat, így jelentkeztem. Akkor nőknek még sokkal nehezebb volt bekerülni ide” – jegyezte Adrienn.

Márkot mindig is vonzotta ez a lovas közeg, ismerősei közül többen itt dolgoztak. „Az ő invitálásukra jelentkeztem, és sikerült, aminek nagyon örültem.”

Munka és család

A munka és magánélet egyensúlyát nehéz megtartani, a párnak azonban volt segítsége. Márk édesanyja, Csöpi mama mindig is támasza volt a családnak – Adrienn szülei ugyanis kicsit messzebb laknak –, ami el is kél, hiszen immáron három gyermekkel büszkélkedhetnek, Dominik Márk 9, Rajmund 6, míg Jázmin 3 éves.

A gyermekek hallatán felmerül a kérdés, ők is szüleik nyomdokaiba szeretnének e lépni.

Háromból kettő már jelezte, a nagyfiú és a kislány, persze még kicsik, és nem tudni, mi lesz belőlük. De a lovakat mindegyikük nagyon szereti.

Szüleik lassan őket is készítik fel és tanítják lovagolni.

Szolgálat és együttlét

Az egy munkahelyen dolgozó pároknak további kihívás a beosztásra, a szakmaiságra való odafigyelés az otthon töltött idő mellett. Bár járőrpárt nem alkothatnak a családi kötelék miatt, ha egyikük szolgálatban van, a másikuk a gyermekekkel meg tudja látogatni. Mindketten tagjai a Nemzeti Lovas Díszegységnek is, de a szolgálatvezénylésnél főnökük igyekszik a beosztásukat is kedvezően alakítani.