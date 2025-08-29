2 órája
Együtt a nyeregben és az életben – megható történet a lovasrendőr házaspár szerelméről
Szolgálatban együtt mutatnak példát, otthon együtt nevelik gyermekeiket és gondozzák lovaikat. Így néz ki Márk és Adrienn lovasrendőrök szerelme és élete.
Ritka, hogy egy házaspár mindkét tagja ugyanakkora lelkesedéssel, ugyanazon hivatásnak és hobbinak él. Együtt dolgozni, együtt kikapcsolódni és együtt nevelni a gyermekeket sokak számára lehet elképzelhetetlen, hisz így alig tudnak magukra időt fordítani – Adrienn és Márk azonban legszívesebben még több időt fordítanának egymásra. Ilyen egy lovasrendőr-szerelem – számolt be a Zsaru Magazin.
Élet lovasrendőrként
Rónaszéki Adrienn Teréz főtörzsőrmester és Rónaszéki Márk törzszászlós mindketten a Készenléti Rendőrség (KR) két lovasai. Együtt kezdik a reggelieket az istállóban, Adrienn a 7 éves Drávával, míg Márk a 16 éves Sekéllyel foglalatoskodik a reggeli lovaglás előtt. A lovaglás művészetét mindketten a KR-nél tanulták ki igazán.
„2013-ban ugyanazon a napon kerültünk ide, a KR Lovas Szolgálathoz. Gyerekként mindig vonzottak a lovak, szerettem volna sajátot is, de sajnos nem adatott meg. Aztán ahogy itt, Pesten hallottam a lovasrendőrökről, egyből megtetszett ez a fajta szolgálat, így jelentkeztem. Akkor nőknek még sokkal nehezebb volt bekerülni ide” – jegyezte Adrienn.
Márkot mindig is vonzotta ez a lovas közeg, ismerősei közül többen itt dolgoztak. „Az ő invitálásukra jelentkeztem, és sikerült, aminek nagyon örültem.”
Munka és család
A munka és magánélet egyensúlyát nehéz megtartani, a párnak azonban volt segítsége. Márk édesanyja, Csöpi mama mindig is támasza volt a családnak – Adrienn szülei ugyanis kicsit messzebb laknak –, ami el is kél, hiszen immáron három gyermekkel büszkélkedhetnek, Dominik Márk 9, Rajmund 6, míg Jázmin 3 éves.
A gyermekek hallatán felmerül a kérdés, ők is szüleik nyomdokaiba szeretnének e lépni.
Háromból kettő már jelezte, a nagyfiú és a kislány, persze még kicsik, és nem tudni, mi lesz belőlük. De a lovakat mindegyikük nagyon szereti.
Szüleik lassan őket is készítik fel és tanítják lovagolni.
Szolgálat és együttlét
Az egy munkahelyen dolgozó pároknak további kihívás a beosztásra, a szakmaiságra való odafigyelés az otthon töltött idő mellett. Bár járőrpárt nem alkothatnak a családi kötelék miatt, ha egyikük szolgálatban van, a másikuk a gyermekekkel meg tudja látogatni. Mindketten tagjai a Nemzeti Lovas Díszegységnek is, de a szolgálatvezénylésnél főnökük igyekszik a beosztásukat is kedvezően alakítani.
„Itt bent szigorúan kollégák vagyunk, csak a feladatra koncentrálunk. Otthon meg a három gyerek eléggé leköti az embert. Egymásra szinte alig marad időnk, de a tizedik házassági évfordulónkat decemberben szigorúan kettesben fogjuk megünnepelni” – mondta Adrienn.
