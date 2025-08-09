Elképesztő módszert eszelt ki két csaló, a szomszédos lottózókat vették célba

A bama.hu információi szerint két kaposvári férfi egy szürke BMW-vel járták Baranya lottózóit, és csalással próbálkoztak. Több helyen is megfordultak.

Lottózókat vettek célba a csalók

Fotó: Illusztráció/MW-archív

A Baranya vármegyei hírportál egyik olvasója – aki párjával több baranyai lottózót is működtet – számolt be az esetről. A trükk lényege az volt, hogy V-sport játékot kértek, úgy tettek, mintha fizetnének, végül azonban a lottózó állta – akarata és tudta ellenére – a szelvény árát.

A csalásról beszámoló olvasó szerint a férfiak több helyszínen is feltűntek, azzal azonban nem számoltak, hogy a lottózók be vannak kamerázva, és az üzemeltetők gyorsan megosztották egymással az elkövetők fotóját, így más helyeken már felkészülten várták őket.

