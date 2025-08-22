37 perce
Nem várt helyről került elő az ellopott roller
Látszólag biztonságos helyről loptak el egy e-rollert Kiskunfélegyházán. A lopott roller története végül meglepő fordulatot vett egy másik városban.
Egy kiskunfélegyházi társasház lépcsőházából elloptak egy e-rollert augusztus 21-én hajnalban. A tulajdonos nem zárta le a földszinten hagyott járművet, bízva a mindig zárt bejárati ajtóban. Napokig nem volt otthon, ezalatt lopták el a rollert – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.
Így került elő a lopott roller
Bár a rollerben volt jeladó, az nem mutatta a pontos helyzetét. A tulajdonos bejelentette a lopást, és miközben a rendőrök jegyzőkönyvet vettek fel, rádión hallották, hogy Kecskeméten megállítottak egy gyanús autót, amelynek csomagtartójában egy e-rollert találtak.
A tulajdonos kérésére a rendőrök bekapcsolták a rollert, ekkor a beépített lokátor jelet adott. Így egyértelműen sikerült azonosítani a járművet, amit nyomban le is foglaltak, és lopás gyanújával kihallgattak egy 32 éves helyi férfit. Másnap a járművet visszaadták a tulajdonosának.
