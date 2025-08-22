augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bűnügy

37 perce

Nem várt helyről került elő az ellopott roller

Címkék#e-roller#bűnügy#rendőrség#lopás

Látszólag biztonságos helyről loptak el egy e-rollert Kiskunfélegyházán. A lopott roller története végül meglepő fordulatot vett egy másik városban.

Digner Brigitta

Egy kiskunfélegyházi társasház lépcsőházából elloptak egy e-rollert augusztus 21-én hajnalban. A tulajdonos nem zárta le a földszinten hagyott járművet, bízva a mindig zárt bejárati ajtóban. Napokig nem volt otthon, ezalatt lopták el a rollert – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.

lopott rollert keresett a rendőrség
A bejelentés után a rendőrök a lopott roller nyomába eredtek
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Így került elő a lopott roller

Bár a rollerben volt jeladó, az nem mutatta a pontos helyzetét. A tulajdonos bejelentette a lopást, és miközben a rendőrök jegyzőkönyvet vettek fel, rádión hallották, hogy Kecskeméten megállítottak egy gyanús autót, amelynek csomagtartójában egy e-rollert találtak.

A tulajdonos kérésére a rendőrök bekapcsolták a rollert, ekkor a beépített lokátor jelet adott. Így egyértelműen sikerült azonosítani a járművet, amit nyomban le is foglaltak, és lopás gyanújával kihallgattak egy 32 éves helyi férfit. Másnap a járművet visszaadták a tulajdonosának.

a járművet visszaadták a tulajdonosának
A roller visszakerült jogos tulajdonosához
Forrás: police.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu