Nem várt helyről került elő az ellopott roller

Egy kiskunfélegyházi társasház lépcsőházából elloptak egy e-rollert augusztus 21-én hajnalban. A tulajdonos nem zárta le a földszinten hagyott járművet, bízva a mindig zárt bejárati ajtóban. Napokig nem volt otthon, ezalatt lopták el a rollert – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.

A bejelentés után a rendőrök a lopott roller nyomába eredtek

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Így került elő a lopott roller

Bár a rollerben volt jeladó, az nem mutatta a pontos helyzetét. A tulajdonos bejelentette a lopást, és miközben a rendőrök jegyzőkönyvet vettek fel, rádión hallották, hogy Kecskeméten megállítottak egy gyanús autót, amelynek csomagtartójában egy e-rollert találtak.

A tulajdonos kérésére a rendőrök bekapcsolták a rollert, ekkor a beépített lokátor jelet adott. Így egyértelműen sikerült azonosítani a járművet, amit nyomban le is foglaltak, és lopás gyanújával kihallgattak egy 32 éves helyi férfit. Másnap a járművet visszaadták a tulajdonosának.