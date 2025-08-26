augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bűnügy

20 perce

Lopás miatt keresi a rendőrség a nőt

Címkék#Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság#körözés#bűnügy#lopás

Lopás miatt indított nyomozást a Kecskeméti Rendőrkapitányság az ismeretlen nő ellen.

Baon.hu

A gyanú szerint a nő 2025. augusztus 13-án délelőtt az egyik kecskeméti üzlet próbafülkéjében hagyott táskából lopott közel 150 ezer forintot.

keresi a rendőrség a nőt, kecskeméti próbafülkéből lopott,
Lopás miatt keresi a nőt a rendőrség
Forrás: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség Facebook-oldala

A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a képen látható nőt, jelentkezzen személyesen a Kecskeméti Rendőrkapitányságon, vagy hívja a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a 06-76/513-356-os számon. A 06-80-555-111-es számon – a Telefontanú zöldszámán – vagy a 112-es díjmentes segélyhívó számon a névtelenség megőrzése mellett is megtehető a bejelentés –  írja Facebook-oldalán a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrség.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu