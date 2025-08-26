Bűnügy
20 perce
Lopás miatt keresi a rendőrség a nőt
Lopás miatt indított nyomozást a Kecskeméti Rendőrkapitányság az ismeretlen nő ellen.
A gyanú szerint a nő 2025. augusztus 13-án délelőtt az egyik kecskeméti üzlet próbafülkéjében hagyott táskából lopott közel 150 ezer forintot.
A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a képen látható nőt, jelentkezzen személyesen a Kecskeméti Rendőrkapitányságon, vagy hívja a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a 06-76/513-356-os számon. A 06-80-555-111-es számon – a Telefontanú zöldszámán – vagy a 112-es díjmentes segélyhívó számon a névtelenség megőrzése mellett is megtehető a bejelentés – írja Facebook-oldalán a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrség.
