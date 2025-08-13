augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vádemelés

1 órája

Fiatalkorúak száguldoztak a lopott autóval, egy ház fala állította meg őket

Címkék#baleset#strand#bűnügy#vádirat#lopás#ügyészség

Strandolás helyett bűncselekményekkel töltötték a nyári napokat. Lopások sorozata írható a két fiatal számlájára.

Digner Brigitta

A vád szerint két, 15 és 16 éves fiatal 2024. augusztus 15-én a Vadkerti-tónál ellopta egy fürdőző ruháit, amelyekben egy mobiltelefon és egy teherautó kulcsa volt. A telefont eldobták, a kulccsal pedig beindították a közelben álló járművet, amellyel rövid ideig közlekedtek, majd hátrahagyták. A lopás-sorozat azonban itt még nem ért véget. Még aznap két, összesen félmillió forint értékű kerékpárt is elloptak egy soltvadkerti áruház elől, hogy adósságot törlesszenek.

Lopások sorozata írható a fiatalok számlájára
Mobil-, kulcs-, kerékpár- és járműlopásért is felelniük kell 
Forrás: ugyeszseg.hu

Lopások sorozata

Három nappal később a fiatalok ismét loptak a strandon. Egy hátizsákból elvitték egy autó kulcsát, majd jogosítvány nélkül vezettek Kiskőrösig, útközben felvéve egyikük kiskorú barátnőjét. A városban balesetet szenvedtek, előbb egy ház falának, majd árokba hajtottak, de a rendőrök elfogták őket, az autót pedig visszakapta a tulajdonos.

megrongált autó
A jogtalan használat során megrongált autó
Forrás: ugyeszseg.hu

Az ügyészség lopás és jármű önkényes elvételének vádjával próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetést javasol a fiatalkorúaknak. Ügyükben a Kiskőrösi Járásbíróság dönt – írja az ügyészség.

 

