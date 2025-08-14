A lopás volt a mániája a román tolvajnak, hihetetlen, miket nyúlt le

Az első bejelentés Csengődről érkezett, ahol egy butik előtt kiakasztott ruhákat loptak el. Novemberben egy buszsofőr tett feljelentést, miután a mögötte lévő ülésen tartott táskájából ellopták a pénztárcáját, melyben iratait és 10 000 forint készpénzt tartott. A tolvaj a lopott bankkártyával néhány vásárlást is sikeresen végrehajtott, pénzt viszont nem tudott felvenni. Napokkal később ismét egy busznál ténykedett, ahonnan egy ruhás bőrönddel távozott.

Élettársa fiának autóját is eladta a tolvaj

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A nyomozás során azonosították az elkövetőt, azonban nem találták magyarországi lakhelyén, ezért ellene elfogatóparancsot adtak ki. A férfit 2024 februárjában elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki a korábbi lopások miatt.

A tolvaj azonban nem tanult a történtekből, egy hónappal később Soltszentimrén lopott kerékpárt, majd Csengődön élettársa fiának autóját kötötte el az otthonuk udvarából, és hamis adásvételi szerződéssel el is adta azt. Novemberben Soltvadkerten egy boltba ment be társával, és fizetés nélkül vitt el élelmiszert és szeszes italokat, egy hónappal később pedig egy nyitva hagyott autóból lopott pénzt.

A férfi összesen hatrendbeli lopás és magánokirat-hamisítás miatt felelhet. Társainak, egy 41 éves nőnek lopásért egy 49 éves nőnek és 48 éves férfinak pedig közokirat-hamisításért kell felelnie. A nyomozók mind a négyüket gyanúsítottként hallgatták ki. Az ellopott tulajdonok egy részét megtalálták és visszaadták a tulajdonosaiknak. Az ügy vizsgálatát befejezték, az iratokat pedig az ügyészségnek továbbították – írja a police.hu.