Bűnügy

3 órája

Látványos videón a parfümtolvajok elfogása

Kecskeméten, menekülés közben kapták el azokat a férfiakat, akik az ország több drogériájából is loptak. Legutóbbi akciójuk során több százezer forint értékű parfümöt zsákmányoltak.

Háromszor, közel kétmillió forint értékben emelt el parfümöket két férfi egy kecskeméti drogériából. A tolvajok mindig a bejárathoz közeli polcokat célozták meg, és egyik alkalommal az eladók üldözőbe is vették, de nem tudták elkapni őket.

drogériákból loptak, Kecskeméten fogták el a tolvajokat,
Több millió forint értékben loptak
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Két tucat lopás írható a számlájukra

Legutóbb, augusztus 13-án jelentek meg, ekkor az üzlet dolgozói már résen voltak, és azonnal értesítették a rendőröket, amint a páros belépett az áruházba. A nyomozók a helyszínen fogták el a 25 és 32 éves ceglédi férfit, akik épp beszálltak az autójukba, hogy elmeneküljenek A rendőrök elektromos fogkeféket is találtak a járműben, amelyeket szintén lophattak. A kocsijukat és a fogkeféket lefoglalták.

A nyomozás során kiderült, hogy a férfiak az ország több pontján is loptak, és három másik vármegyében is folyik ellenük eljárás. A duó összesen közel két tucat lopásért felelhet, a nyomozók vizsgálják további esetleges bűncselekményeiket, és kezdeményezték letartóztatásukat – írja a police.hu.

 

