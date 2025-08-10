1 órája
Edzésen lett rosszul a 12 éves lány, hiába küzdöttek az életéért
Edzésen esett össze egy fiatal sportoló. A kislánynak leállt a szíve, sikerült újraéleszteni. Hétvégén azonban szomorú hír érkezett.
A szekszárdi Baka István Általános Iskolában kedd délelőtt rosszul lett egy fiatal kislány, majd összeesett, és leállt a szíve. A Tarr KSC Szekszárd utánpótlás kosárlabdacsapatának játékosának edzője pedig azonnal megkezdte az újraélesztést a mentők kiérkezéséig.
Újraélesztették miután leállt a szíve, de megmenteni nem tudták
Az Országos Mentőszolgálat a Teol.hu szerkesztőségét arról tájékoztatta, hogy a riasztott esetkocsi néhány percen belül a helyszínre ért, és mentőhelikopter is csatlakozott a beavatkozáshoz. A fiatal sportolót sikerült újraéleszteni, majd lélegeztetve, helikopterrel szállították kardiológiai ellátásra.
Szombaton azonban tragikus fordulat következett be: a fiatal lány elhunyt.
Két hasonló tragédia egy hét alatt
Ezen a héten egy másik kiskamasz is életét vesztette. Összeesett és meghalt egy kisfiú egy Békés vármegyei településen. A Beol.hu információi szerint a gyermek halála előtt otthonuk kertjében focizott, amikor rosszul lett.
