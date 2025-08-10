augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

1 órája

Edzésen lett rosszul a 12 éves lány, hiába küzdöttek az életéért

Címkék#Tarr KSC Szekszárd#Országos Mentőszolgálat#gyász

Edzésen esett össze egy fiatal sportoló. A kislánynak leállt a szíve, sikerült újraéleszteni. Hétvégén azonban szomorú hír érkezett.

Mester-Horváth Nikolett

A szekszárdi Baka István Általános Iskolában kedd délelőtt rosszul lett egy fiatal kislány, majd összeesett, és leállt a szíve. A Tarr KSC Szekszárd utánpótlás kosárlabdacsapatának játékosának edzője pedig azonnal megkezdte az újraélesztést a mentők kiérkezéséig.

leállt a szíve a kosarasnak, gyászol a kosárlabdaközösség,
Leállt a szíve egy fiatal kosarasnak
Forrás: Tarr KSC Szekszárd Facebook-oldala

Újraélesztették miután leállt a szíve, de megmenteni nem tudták

Az Országos Mentőszolgálat a Teol.hu szerkesztőségét arról tájékoztatta, hogy a riasztott esetkocsi néhány percen belül a helyszínre ért, és mentőhelikopter is csatlakozott a beavatkozáshoz. A fiatal sportolót sikerült újraéleszteni, majd lélegeztetve, helikopterrel szállították kardiológiai ellátásra.

Szombaton azonban tragikus fordulat következett be: a fiatal lány elhunyt.

További részleteket a Teol.hu cikkében olvashat.

Két hasonló tragédia egy hét alatt

Ezen a héten egy másik kiskamasz is életét vesztette. Összeesett és meghalt egy kisfiú egy Békés vármegyei településen. A Beol.hu információi szerint a gyermek halála előtt otthonuk kertjében focizott, amikor rosszul lett.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu