A kunszentmiklósi tűzoltókat is riasztották a hatalmas tűzhöz

Az egy méter magasan lerakott, lekaszált fű ég Apaj külterületén kedd délelőtt. A nyolc-tíz hektáros területen keletkezett tűz egy nádasra is átterjedt. A kunszentmiklósi önkormányzati, valamint a dömsödi és a délegyházi önkéntes tűzoltók mellett Szigetszentmiklósról és a fővárosból érkeznek hivatásos egységek a helyszínre, ahol jelenleg két vízsugárral oltják a lángokat – írja a katasztrófavédelem.

A kunszentmiklósi tűzoltókat is riasztották

Fotó: Shuttertock.com/ Illusztráció