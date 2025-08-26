Tűzeset
2 órája
A kunszentmiklósi tűzoltókat is riasztották a hatalmas tűzhöz
Nyolc-tíz hektáros területen keletkezett tűz.
Az egy méter magasan lerakott, lekaszált fű ég Apaj külterületén kedd délelőtt. A nyolc-tíz hektáros területen keletkezett tűz egy nádasra is átterjedt. A kunszentmiklósi önkormányzati, valamint a dömsödi és a délegyházi önkéntes tűzoltók mellett Szigetszentmiklósról és a fővárosból érkeznek hivatásos egységek a helyszínre, ahol jelenleg két vízsugárral oltják a lángokat – írja a katasztrófavédelem.
Ezt ne hagyja ki!Közlekedésrendészeti összefoglaló
2 órája
Ismét rengetegen lépték át a sebességhatárt, az egyik sofőr 190-nel száguldozott
