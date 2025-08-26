augusztus 26., kedd

Tűzeset

2 órája

A kunszentmiklósi tűzoltókat is riasztották a hatalmas tűzhöz

Nyolc-tíz hektáros területen keletkezett tűz.

Kovács Nóra

Az egy méter magasan lerakott, lekaszált fű ég Apaj külterületén kedd délelőtt. A nyolc-tíz hektáros területen keletkezett tűz egy nádasra is átterjedt. A kunszentmiklósi önkormányzati, valamint a dömsödi és a délegyházi önkéntes tűzoltók mellett Szigetszentmiklósról és a fővárosból érkeznek hivatásos egységek a helyszínre, ahol jelenleg két vízsugárral oltják a lángokat – írja a katasztrófavédelem.

A kunszentmiklósi tűzoltókat is riasztották, lángol a nádas Apajon,
A kunszentmiklósi tűzoltókat is riasztották
Fotó: Shuttertock.com/ Illusztráció

 

