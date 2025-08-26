augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vádemelés

1 órája

Kerékpárért is adott el kristályt a halasi díler

Címkék#bűnügy#vádemelés#kristály#Kábítószer-kereskedő

Kábítószer-kereskedelem miatt emelt vádat egy helyi férfival szemben a Kiskunhalasi Járási ügyészség. A díler kristályt értékesített vevői, köztük két kiskunmajsai dílertársa és egy fiatalkorú fiú részére is.

Baon.hu

A vádirat szerint a büntetett előéletű kiskunhalasi férfi kezdetben csak fogyasztotta, 2023. év elejétől azonban már árulta is a kristály fantázianevű tudatmódosító szert. A férfi az új pszichoaktív anyagot nagyobb mennyiségben, 50 grammos tételekben szerezte be és vagy 0,1 grammos alufóliába csomagolt pakkokban, vagy grammonként értékesítette. A zavartalan értékesítésért két ismerősét kérte fel, hogy figyeljék az utcát és szóljanak neki, ha rendőröket látnak, cserébe kristállyal és készpénzzel fizetett.

kristályt árult a díler, vádat emelet a Kiskunhalasi Járási Ügyészség,
Kristályt árult a halasi díler
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A kiskunhalasi férfi 2023 júniusában egy kiskunmajsai párral is megállapodott, hogy ellátja őket kristállyal. Ennek eleget téve két hónapon keresztül hetente ötször adott el kábítószert a párnak, akik azt 7 vevőjük, köztük egy fiatalkorú fiú részére értékesítették.

Nem csak pénzért adta a kristályt

A kiskunhalasi férfinek a majsai dílerpáron kívül további 6 vevője volt. A vádlott nem csak pénzért adta el a kristályt, egy férfi kerékpárral, míg a kiskunmajsai pár által is kiszolgált fiú egy mobiltelefonnal fizetett az új pszichoaktív anyagért. A vádlott több mint 2 millió forint jövedelemre tett szert.

Az ügyészség a kiskunhalasi férfit jelentős mennyiségű új pszichoaktív anyagra elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével, a többi négy vádlottat bűnszövetségben elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével, a három dílert továbbá tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek csekély mennyiségű új pszichoaktív anyag átadásával elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével is vádolja és a három dílerrel szemben végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozza.

A kiskunhalasi férfi cselekményét két próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt követte el, amelyek végrehajtásának elrendelésére is indítványt tett az ügyészség – írja az ügyészség.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu