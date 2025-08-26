Kerékpárért is adott el kristályt a halasi díler

A vádirat szerint a büntetett előéletű kiskunhalasi férfi kezdetben csak fogyasztotta, 2023. év elejétől azonban már árulta is a kristály fantázianevű tudatmódosító szert. A férfi az új pszichoaktív anyagot nagyobb mennyiségben, 50 grammos tételekben szerezte be és vagy 0,1 grammos alufóliába csomagolt pakkokban, vagy grammonként értékesítette. A zavartalan értékesítésért két ismerősét kérte fel, hogy figyeljék az utcát és szóljanak neki, ha rendőröket látnak, cserébe kristállyal és készpénzzel fizetett.

Kristályt árult a halasi díler

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A kiskunhalasi férfi 2023 júniusában egy kiskunmajsai párral is megállapodott, hogy ellátja őket kristállyal. Ennek eleget téve két hónapon keresztül hetente ötször adott el kábítószert a párnak, akik azt 7 vevőjük, köztük egy fiatalkorú fiú részére értékesítették.

Nem csak pénzért adta a kristályt

A kiskunhalasi férfinek a majsai dílerpáron kívül további 6 vevője volt. A vádlott nem csak pénzért adta el a kristályt, egy férfi kerékpárral, míg a kiskunmajsai pár által is kiszolgált fiú egy mobiltelefonnal fizetett az új pszichoaktív anyagért. A vádlott több mint 2 millió forint jövedelemre tett szert.

Az ügyészség a kiskunhalasi férfit jelentős mennyiségű új pszichoaktív anyagra elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével, a többi négy vádlottat bűnszövetségben elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével, a három dílert továbbá tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek csekély mennyiségű új pszichoaktív anyag átadásával elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével is vádolja és a három dílerrel szemben végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozza.

A kiskunhalasi férfi cselekményét két próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt követte el, amelyek végrehajtásának elrendelésére is indítványt tett az ügyészség – írja az ügyészség.