Közlekedésrendészet

1 órája

Részegen hajtott fel az M5-ös autópályára, csúnya véget ért a felelőtlen sofőr manővere

Címkék#baleset#közlekedésrendészet#rendőrség#ittas vezetés

Hétről hétre több ezer gyorshajtót csípnek el a rendőrök Bács-Kiskunban. A közlekedésrendészeti összefoglalóból az is jól látszik, hogy ittas sofőrökből sincs hiány az utakon.

Digner Brigitta

Az elmúlt héten Bács-Kiskunban 47 közlekedési baleset történt, melyekben 18 ember sérült meg. A rendőrök 2912 esetben mértek gyorshajtást, ami legalább 50 ezer forintos bírságot jelent az érintetteknek. Két sofőr különösen gyorsan hajtott: egyikük Ballószögön 106 kilométer/órával ment az 50-es zónában, a másikuk pedig az 5-ös főúton 166 kilométer/órával a megengedett 90 helyett.

közlekedésrendészeti összefoglaló Bács-Kiskunból
Egy sofőr Ballószögön 106 kilométer/órával ment, egy másik pedig az 5-ös főúton 166 kilométer/órával száguldozott
Forrás: police.hu

A rendőrök 19 ittas sofőrt állítottak meg, egyikük balesetet is okozott. Egy 42 éves szegedi férfi az M5-ösön ittasan vezetett, megcsúszott, és az árokba hajtott. Szerencséje volt, nem sérült meg, de az alkoholszonda pozitív lett, így vér- és vizeletvizsgálatra vitték, és büntetőeljárás indult ellene – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.

 

