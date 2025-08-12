Hétről hétre ezrek tapadnak rá a gázpedálra, a figyelmeztetések mit sem érnek

Mint írták: a elmúlt héten a megengedett sebességhatárokat regisztráltan 3451-en lépték át annak ellenére, hogy a rendőrség előre felhívta a közlekedők figyelmét az egy hétig tartó sebességmérési akcióra. A szabálytalankodóknak legalább 50 ezer forint közigazgatási bírságot kell fizetniük, a kiszabható büntetés összegének maximuma pedig 468 ezer forint. Kecskeméten egy sofőr 50 helyett 110 kilométer/órával hajtott, neki 210 ezer forint lesz a büntetése.

Forrás: police.hu

Bács-Kiskun vármegyében egy hét alatt 54 rendőri intézkedést igénylő baleset történt, amelyekben huszonegyen sérültek meg és egy ember életét vesztette.

Az egyenruhások 30 olyan autóst igazoltattak, akik a vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztottak; közülük hárman okoztak balesetet. Az ittas vezetők ellen eljárás indult, vezetői engedélyüket minden esetben bevonják.

Nyáron se üljön motorra teljes védőfelszerelés nélkül

Mi is hírt adtunk róla, hogy vasárnap két motoros és egy autó ütközött össze Tiszaalpár és Kiskunfélegyháza között. A rendőrség közlése szerint egy 25 éves nő előzés közben elesett, motorja egy szemből érkező autó alá csúszott, majd mindkét jármű kigyulladt. A motor roncsa átsodródott a szemközti sávba és egy másik motoros is ütközött vele. A kocsi utasai nem sérültek és csak a szerencsén múlt, hogy a két motoros könnyebb sérülésekkel megúszta, a férfi teljes védőruházatot viselt, a nő viszont csak bukósisakot.

– A motorozás szabadságérzése sokakat vonz, de a forgalomban a legkisebb hiba is súlyos következményekkel járhat. A teljes védőfelszerelés – bukósisak, protektoros kabát, nadrág, kesztyű, csizma – nyáron is életet menthet. A kánikula ellenére fontos, hogy minden útra megfelelő öltözetben induljanak, még ha ez kényelmetlenebb is. Hosszabb utaknál érdemes több pihenőt tartani, frissítő italokat fogyasztani, és a megállóknál szellőztetni a ruházatot, majd indulás előtt újra felvenni – figyelmeztetett a rendőrség.