Ismét rengetegen lépték át a sebességhatárt, az egyik sofőr 190-nel száguldozott

Az elmúlt héten a megengedett sebességhatárokat 2826 járművezető lépte túl. A jogsértésért kiszabható bírság legalább 50 ezer, legfeljebb 468 ezer forint. Kiemelt esetek is előfordultak: egy sofőr 90 kilométer/óra helyett 189 kilométer/órával hajtott, ezért 312 ezer forintot kell fizetnie, míg egy lakott területen 108 kilométer/órával közlekedő autós 210 ezer forintos, egy 98 kilométer/órával haladó pedig 140 ezer forintos bírságra számíthat.

Lakott területen 98 kilométer/órával haladt a sofőr

Forrás: police.hu

Vármegyénkben az elmúlt hét során 50 rendőri intézkedést igénylő baleset történt, amelyekben 21 ember sérült meg.

Lakott területen 108 kilométer/órával közlekedett a sofőr

Forrás: police.hu

Az egyenruhások 22 olyan autóst igazoltattak, akik a vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztottak, ketten balesetet is okoztak.

Egy sofőr 90 kilométer/óra helyett 189 kilométer/órával hajtott

Forrás: police.hu

A közelgő iskolakezdésre tekintettel a rendőrség felhívja a figyelmet a fokozott közlekedésbiztonsági óvatosságra. Az autósoknak különösen fontos, hogy a gyalogátkelőhelyekhez közeledve mindig mérsékeljék a sebességüket, és számítsanak a megnövekedett gyalogosforgalomra. A gyerekek biztonságos közlekedésének elősegítése érdekében a szülőknek érdemes a gyerekekkel közösen gyakorolni a biztonságos úttestre lépést, és hangsúlyozni, hogy csak a megfelelő pillanatban keljenek át. Időben elindulni, körültekintően vezetni és a sebességet a körülményekhez igazítani most kiemelten fontos – írja a police.hu.