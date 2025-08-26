2 órája
Ismét rengetegen lépték át a sebességhatárt, az egyik sofőr 190-nel száguldozott
Több mint húsz ember sérült meg balesetekben az elmúlt héten.
Az elmúlt héten a megengedett sebességhatárokat 2826 járművezető lépte túl. A jogsértésért kiszabható bírság legalább 50 ezer, legfeljebb 468 ezer forint. Kiemelt esetek is előfordultak: egy sofőr 90 kilométer/óra helyett 189 kilométer/órával hajtott, ezért 312 ezer forintot kell fizetnie, míg egy lakott területen 108 kilométer/órával közlekedő autós 210 ezer forintos, egy 98 kilométer/órával haladó pedig 140 ezer forintos bírságra számíthat.
Vármegyénkben az elmúlt hét során 50 rendőri intézkedést igénylő baleset történt, amelyekben 21 ember sérült meg.
Az egyenruhások 22 olyan autóst igazoltattak, akik a vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztottak, ketten balesetet is okoztak.
A közelgő iskolakezdésre tekintettel a rendőrség felhívja a figyelmet a fokozott közlekedésbiztonsági óvatosságra. Az autósoknak különösen fontos, hogy a gyalogátkelőhelyekhez közeledve mindig mérsékeljék a sebességüket, és számítsanak a megnövekedett gyalogosforgalomra. A gyerekek biztonságos közlekedésének elősegítése érdekében a szülőknek érdemes a gyerekekkel közösen gyakorolni a biztonságos úttestre lépést, és hangsúlyozni, hogy csak a megfelelő pillanatban keljenek át. Időben elindulni, körültekintően vezetni és a sebességet a körülményekhez igazítani most kiemelten fontos – írja a police.hu.