Körözött autóval akart kilépni az országból, elcsípték a határon

2025. augusztus 17-én éjfél után nem sokkal egy szerb állampolgár jelentkezett kilépésre a tompai határátkelőhelyen. A férfi egy szerb rendszámú Fiat Ducato-t vezetett.

Körözött autót fogtak Tompánál

Forrás: police.hu

Az ellenőrzéskor kiderült, hogy a járművet az osztrák hatóságok körözik, és elrendelték a lefoglalását.

Az autó sofőrjét előállították, az autót pedig a kiskunhalasi rendőrök lefoglalták – olvasható a police.hu oldalon.