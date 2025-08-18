Ellenőrzés
2 órája
Körözött autóval akart kilépni az országból, elcsípték a határon
A tompai határátkelőhelyen intézkedtek a rendőrök.
2025. augusztus 17-én éjfél után nem sokkal egy szerb állampolgár jelentkezett kilépésre a tompai határátkelőhelyen. A férfi egy szerb rendszámú Fiat Ducato-t vezetett.
Az ellenőrzéskor kiderült, hogy a járművet az osztrák hatóságok körözik, és elrendelték a lefoglalását.
Az autó sofőrjét előállították, az autót pedig a kiskunhalasi rendőrök lefoglalták – olvasható a police.hu oldalon.
