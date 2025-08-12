augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körözés

1 órája

Nőként bujkál a rendőrség elől a bajai díler, nagy erőkkel keresik Kolompár Zoltánt – FOTÓ

Címkék#elfogatóparancs#körözés#rendőrség

Ha látta, hívja a rendőrséget! A bajai díler, Kolompár Zoltán nőnek öltözve szerepel a körözési fotón, a rendőrség kábítószer-kereskedelem miatt keresi.

Maksa Balázs

A rendőrség különös ügyben nyomoz: a 28 éves, Baján született Kolompár Zoltán ellen elfogatóparancs van érvényben, ám a körözési fotón első pillantásra egy nő látható. Ez azonban nem tévedés, a férfi női ruhába öltözve, kisminkelve szerepel a körözési fotón.

Körözést adtak ki Kolompár Zoltán ellen
A bajai díler, Kolompár Zoltán nőnek öltözve szerepel a körözési fotóján
Forrás: police.hu

Körözést adtak ki a férfi ellen

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 2024. január 8-án adott ki elfogatóparancsot a férfi ellen, aki a gyanú szerint kábítószer-kereskedelem miatt áll bíróság elé. Az ügy a Büntető Törvénykönyv 176. §-a alá esik, ami súlyos bűncselekménynek számít. A körözést a Budapesti VIII. kerületi Rendőrkapitányság folytatja, és minden információra szükségük van, ami a férfi tartózkodási helyére vonatkozik.

A hatóságok kérik, hogy aki felismeri Kolompár Zoltánt, az azonnal értesítse a rendőrséget a +36 1 354 6694-es telefonszámon, vagy hívja a 112-es segélyhívót.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu