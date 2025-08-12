Nőként bujkál a rendőrség elől a bajai díler, nagy erőkkel keresik Kolompár Zoltánt – FOTÓ

A rendőrség különös ügyben nyomoz: a 28 éves, Baján született Kolompár Zoltán ellen elfogatóparancs van érvényben, ám a körözési fotón első pillantásra egy nő látható. Ez azonban nem tévedés, a férfi női ruhába öltözve, kisminkelve szerepel a körözési fotón.

Forrás: police.hu

Körözést adtak ki a férfi ellen

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 2024. január 8-án adott ki elfogatóparancsot a férfi ellen, aki a gyanú szerint kábítószer-kereskedelem miatt áll bíróság elé. Az ügy a Büntető Törvénykönyv 176. §-a alá esik, ami súlyos bűncselekménynek számít. A körözést a Budapesti VIII. kerületi Rendőrkapitányság folytatja, és minden információra szükségük van, ami a férfi tartózkodási helyére vonatkozik.

A hatóságok kérik, hogy aki felismeri Kolompár Zoltánt, az azonnal értesítse a rendőrséget a +36 1 354 6694-es telefonszámon, vagy hívja a 112-es segélyhívót.