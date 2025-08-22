Országos körözést és elfogatóparancsot adott ki a rendőrség egy veszélyes bűnöző ellen

A rendőrség országos körözést adott ki Czuczu Márk ellen, akit a hatóságok súlyos bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak. A férfi ellen a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya rendelt el elfogatóparancsot, mivel a vád szerint 18. életévét be nem töltött személy sérelmére követett el szexuális erőszakot.

A körözött bűnöző, Czuczu Márk fotója

Forrás: police.hu

A körözött személy adatai

Név: Czuczu Márk

Születési hely, idő: Jászberény, 1978. január 13.

Állampolgárság: magyar

A körözést a hatóságok 2025. július 28-án rendelték el. Az ügyben a Büntető Törvénykönyv szerinti szexuális erőszak minősített esete áll fenn.

Mit tegyen, aki felismeri?

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki a körözött személy tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, haladéktalanul értesítse a hatóságokat.

Bejelentést lehet tenni:

a 112-es segélyhívón,

segélyhívón, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályán (3300 Eger, Eszterházy tér 2., telefonszám: +36(36)522-111/1472).

A rendőrség hangsúlyozza: minden információt bizalmasan kezelnek, a bejelentők személyazonosságát megőrzik.

Miért fontos a lakossági segítség?

Az ilyen súlyos bűncselekmények esetében az elfogás gyorsasága nemcsak az igazságszolgáltatás, hanem a közbiztonság szempontjából is kiemelt jelentőségű. A lakossági jelzések sok esetben kulcsszerepet játszanak abban, hogy a körözött személyt mielőbb kézre kerítse a rendőrség.