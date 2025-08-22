augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Keresik

1 órája

Országos körözést és elfogatóparancsot adott ki a rendőrség egy veszélyes bűnöző ellen

Címkék#rendőrség#bűncselekmény#keresés

A rendőrség országos körözést adott ki egy férfi ellen, akit súlyos bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak. A hatóság a lakosság segítségét is kéri a megtalálásában.

Baon.hu

A rendőrség országos körözést adott ki Czuczu Márk ellen, akit a hatóságok súlyos bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak. A férfi ellen a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya rendelt el elfogatóparancsot, mivel a vád szerint 18. életévét be nem töltött személy sérelmére követett el szexuális erőszakot.

Veszélyes bűnözőt köröz a rendőrség
A körözött bűnöző, Czuczu Márk fotója
Forrás: police.hu

A körözött személy adatai

  • Név: Czuczu Márk
  • Születési hely, idő: Jászberény, 1978. január 13.
  • Állampolgárság: magyar

A körözést a hatóságok 2025. július 28-án rendelték el. Az ügyben a Büntető Törvénykönyv szerinti szexuális erőszak minősített esete áll fenn.

Mit tegyen, aki felismeri?

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki a körözött személy tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, haladéktalanul értesítse a hatóságokat.

Bejelentést lehet tenni:

  • a 112-es segélyhívón,
  • a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályán (3300 Eger, Eszterházy tér 2., telefonszám: +36(36)522-111/1472).

A rendőrség hangsúlyozza: minden információt bizalmasan kezelnek, a bejelentők személyazonosságát megőrzik.

Miért fontos a lakossági segítség?

Az ilyen súlyos bűncselekmények esetében az elfogás gyorsasága nemcsak az igazságszolgáltatás, hanem a közbiztonság szempontjából is kiemelt jelentőségű. A lakossági jelzések sok esetben kulcsszerepet játszanak abban, hogy a körözött személyt mielőbb kézre kerítse a rendőrség.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu