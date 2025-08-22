1 órája
Országos körözést és elfogatóparancsot adott ki a rendőrség egy veszélyes bűnöző ellen
A rendőrség országos körözést adott ki egy férfi ellen, akit súlyos bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak. A hatóság a lakosság segítségét is kéri a megtalálásában.
A rendőrség országos körözést adott ki Czuczu Márk ellen, akit a hatóságok súlyos bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak. A férfi ellen a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya rendelt el elfogatóparancsot, mivel a vád szerint 18. életévét be nem töltött személy sérelmére követett el szexuális erőszakot.
A körözött személy adatai
- Név: Czuczu Márk
- Születési hely, idő: Jászberény, 1978. január 13.
- Állampolgárság: magyar
A körözést a hatóságok 2025. július 28-án rendelték el. Az ügyben a Büntető Törvénykönyv szerinti szexuális erőszak minősített esete áll fenn.
Mit tegyen, aki felismeri?
A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki a körözött személy tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, haladéktalanul értesítse a hatóságokat.
Bejelentést lehet tenni:
- a 112-es segélyhívón,
- a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályán (3300 Eger, Eszterházy tér 2., telefonszám: +36(36)522-111/1472).
A rendőrség hangsúlyozza: minden információt bizalmasan kezelnek, a bejelentők személyazonosságát megőrzik.
Miért fontos a lakossági segítség?
Az ilyen súlyos bűncselekmények esetében az elfogás gyorsasága nemcsak az igazságszolgáltatás, hanem a közbiztonság szempontjából is kiemelt jelentőségű. A lakossági jelzések sok esetben kulcsszerepet játszanak abban, hogy a körözött személyt mielőbb kézre kerítse a rendőrség.
A vécébe dobták az újszülöttet: újabb csecsemőgyilkosság rázta meg az országot