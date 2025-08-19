40 perce
Hamis igazolásokat állított ki gyerekeknek a háziorvos a védőoltás beadásáról
Egy Bács-Kiskun vármegyei háziorvost és több társát állították bíróság elé. A doktornő pénzért igazolt le a be nem adott koronavírus-oltásokat, és orvosi vizsgálat nélkül adott ki alkalmassági véleményeket. Az ügyészség többek között vesztegetés és közokirat-hamisítás miatt emelt vádat.
A vádirat szerint egy Bács-Kiskun vármegyei községben dolgozó háziorvos pénzért cserébe úgy állított ki igazolást a koronavírus elleni oltásról, hogy valójában nem adta be a vakcinát.
Ezt az információt az egyik férfi páciense – aki az ügy másodrendű vádlottja – megtudta, majd továbbadta a feleségének és egy ismerős házaspárnak is. A pár úgy döntött, hogy nemcsak saját részükre, hanem gyermekeik számára is ilyen módon szereznek védettségi igazolványt – derül ki a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség közleményéből.
Nem adta be a koronavírus elleni védőoltásokat
2021. szeptember 6-án a másodrendű vádlott felkereste a doktornőt, aki közölte vele, hogy a gyermekek számára ingyen, míg felnőttek esetében fejenként 40 ezer forintért vállalja az igazolás kiállítását – a védőoltás tényleges beadása nélkül. A felnőttek elfogadták a feltételeket, a másodrendű vádlott átadta a kért összeget, valamint az oltás beadását megelőző nyilatkozatokat is. A doktornő ezt követően az EESZT-rendszerbe valótlan adatokat rögzített az oltások beadásáról.
Emellett 2022. február 1. és július 15. között az orvos öt páciensét anélkül nyilvánította járművezetésre alkalmasnak, hogy bármilyen orvosi vizsgálatot elvégzett volna. Az alkalmassági vizsgálat díját azonban mind az öt esetben jogtalanul beszedte.
Több ember ellen vádat emeltek
A nyomozás lezárását követően a főügyészség hat emberrel szemben vádat emelt, míg négy gyanúsított esetében feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmazott. A doktornőt kilenc rendbeli, önálló intézkedésre jogosult személy által, üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásával, valamint négy rendbeli közokirat-hamisítás bűntettével vádolják. Az ügyészség vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza.
A vádlottak bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék hoz majd döntést.
Meghalt az oltásokkal trükköző a jánoshalmi doktornő
Hasonló esetről is írtunk már korábban. 2024. szeptemberben letöltendő szabadságvesztést kért a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség arra a 72 éves háziorvosra, aki pénzért, a vakcina beadása nélkül, jogosulatlanul igazolta a COVID-19 elleni védőoltás felvételét. Információk szerint a jánoshalmi doktornő 2025. februárjában meghalt.
