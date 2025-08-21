Gyomorforgató! Gyerekeket molesztálhatott egy férfi a kiskunmajsai strandon

A molesztálás híre felzaklatta a termálfürdőjéről híres dél-alföldi kisváros lakóit, sokan beszélnek az ügyről, hogy állítólag kislányokat molesztált egy férfi. Az eset még augusztus 16-án, szombat délután 5 óra körül történt a kiskunmajsai strandon. Információk szerint a majsai termálfürdőben pihent egy apa a 13 éves lányával és annak 12 éves barátnőjével. A férfi azt mondta, kitűnően érezték magukat, de csak egy ideig.

Büntetőeljárás indult egy férfi ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy kislányokat molesztált a kiskunmajsai termálfürdőben

ILLUSZTRÁCIÓ! Fotó: Nagy Balázs/MW-archív

Kislányokat molesztált a termálfürdőben

Az édesapa elmondása szerint a forgórész medencében egy férfi megmarkolta a lányának a nemi szervét. Állítólag úgy belemarkolt, hogy az ujját bedugta a szeméremajkak közé, majd a másik kislánynak megmarkolta a fenekét. A kislány rászólt, hogy hagyja őket békén, majd még egyszer rámarkolt a kislány fenekére, a 13 éves kislány pedig ráütött a férfi kezére.

Az apa elmondása szerint a lánya és barátnője kiabálva kértek segítséget, majd kirohantak a medencéből és elmesélték a történteket. Az apa szólt az úszómestereknek, akik a biztonsági őrtől kértek segítséget, a biztonsági őr pedig hívta a rendőrséget. Később a két lány meglátta a fürdőben a férfit, az apa többször megkérdezte tőlük, hogy biztos ő volt az, határozottan állították, hogy igen, ő volt az, eközben egy 4–6 éves kislánynak fogta a kezét a férfi.

Az apa elmondása szerint a lányok állították, hogy a gyerek is a férfival volt a medencében, amikor molesztálta őket.

Az arcára volt írva, hogy „lebuktam”

Állítólag teljesen természetesen viselkedett, nem látszott rajta semmi, hogy ilyenre lenne képes, egészen addig, amíg a strand dolgozói meg nem szólították. Akkor már egyértelműen látszott rajta, hogy bepánikolt, de igyekezett nyugalmat sugározni, a testbeszéde azonban állítólag mindent elárult. Az apa elmondása szerint az arcára volt írva, hogy „lebuktam”.

Büntetőeljárást indított a rendőrség

Információk szerint a rendőrök még aznap kihallgatták a gyerekeket, az apát és a biztonsági őrt is. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre arról tájékoztatott, hogy a Kiskunmajsai Rendőrőrs az ügyet büntetőeljárás keretében vizsgálja. A nyomozás érdekeire tekintettel azonban egyéb információt nem közölt a rendőrség.