Kigyulladt a tarló, a szalmabálák is lángra kaptak

Kigyulladt a tarló Bácsbokod határában, a Liget utca közelében kedd délután. Mintegy tíz hektárra terjedt ki, és egy kukoricatábla szélét is érintette a tűz, amelyet már eloltottak a bajai hivatásos és a bácsalmási önkormányzati tűzoltók. Ugyanakkor meggyulladt egy körülbelül tizenöt kockabálából álló kazal is. A bajai raj, valamint a bácsalmási és a bácsbokodi önkéntes tűzoltók ezt még oltják. A munkálatokat segíti egy erőgép, amely megbontja a bálarakatot – írja a katasztrófavédelem.

Nem ez az első eset kedden Bács-Kiskunban

Tarlótűz Kunfehértó határában

Kunfehértó határában is tarlótűz ütött ki, 3-4 hektár égett. A tűzoltók gyorsan reagáltak, civilek is segítettek, jelenleg az utómunkálatok zajlanak.