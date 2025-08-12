augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűz

20 perce

Kigyulladt a tarló, a szalmabálák is lángra kaptak

Címkék#tarlótűz#katasztrófavédelem#tűz

Kockabálák is meggyulladtak, amikor tarlótűz perzselte a növényzetet Bácsbokod határában.

Digner Brigitta

Kigyulladt a tarló Bácsbokod határában, a Liget utca közelében kedd délután. Mintegy tíz hektárra terjedt ki, és egy kukoricatábla szélét is érintette a tűz, amelyet már eloltottak a bajai hivatásos és a bácsalmási önkormányzati tűzoltók. Ugyanakkor meggyulladt egy körülbelül tizenöt kockabálából álló kazal is. A bajai raj, valamint a bácsalmási és a bácsbokodi önkéntes tűzoltók ezt még oltják. A munkálatokat segíti egy erőgép, amely megbontja a bálarakatot – írja a katasztrófavédelem.

tarlótűz Bácsbokodon
Kigyulladt a tarló Bácsbokod határában
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Nem ez az első eset kedden Bács-Kiskunban

Tarlótűz Kunfehértó határában

Kunfehértó határában is tarlótűz ütött ki, 3-4 hektár égett. A tűzoltók gyorsan reagáltak, civilek is segítettek, jelenleg az utómunkálatok zajlanak.

Bajai erdőtűz

Lángra kapott és több hektáron égett egy fenyőerdő Baja külterületén. A bajai és a nagybaracskai hivatásos tűzoltók fékezték meg a lángokat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu