20 perce
Kigyulladt a tarló, a szalmabálák is lángra kaptak
Kockabálák is meggyulladtak, amikor tarlótűz perzselte a növényzetet Bácsbokod határában.
Kigyulladt a tarló Bácsbokod határában, a Liget utca közelében kedd délután. Mintegy tíz hektárra terjedt ki, és egy kukoricatábla szélét is érintette a tűz, amelyet már eloltottak a bajai hivatásos és a bácsalmási önkormányzati tűzoltók. Ugyanakkor meggyulladt egy körülbelül tizenöt kockabálából álló kazal is. A bajai raj, valamint a bácsalmási és a bácsbokodi önkéntes tűzoltók ezt még oltják. A munkálatokat segíti egy erőgép, amely megbontja a bálarakatot – írja a katasztrófavédelem.
Nem ez az első eset kedden Bács-Kiskunban
Tarlótűz Kunfehértó határában
Kunfehértó határában is tarlótűz ütött ki, 3-4 hektár égett. A tűzoltók gyorsan reagáltak, civilek is segítettek, jelenleg az utómunkálatok zajlanak.
Tarlótűz pusztított Kunfehértó határában, a tűzoltók és a civilek közösen küzdöttek a lángokkal
Bajai erdőtűz
Lángra kapott és több hektáron égett egy fenyőerdő Baja külterületén. A bajai és a nagybaracskai hivatásos tűzoltók fékezték meg a lángokat.