Tűzeset

43 perce

Kigyulladt egy melléképület, mentőt is riasztottak a helyszínre

Címkék#tűzeset#mentőautó#katasztrófavédelem

A tűzoltók két gázpalackot is kihoztak az István király utcai ingatlanból.

Várkonyi Rozália

Tűz keletkezett egy melléképületben Kiskunmajsán, az István király utcában szerda délután. A helyi hivatásos és önkéntes tűzoltók egy kiskunhalasi vízszállító jármű közreműködésével eloltották a tüzet. Az egységek két gázpalackot is kihoztak az épületből, és lehűtötték őket. A helyszínre érkeztek a mentők is – közölte a katasztrófavédelem.

mentőautó az úton
A mentők is siettek  majsai tűz helyszínére
Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala / Illusztráció

 

 

