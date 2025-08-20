Tűzeset
2 órája
Kigyulladt egy melléképület, mentőt is riasztottak a helyszínre
A tűzoltók két gázpalackot is kihoztak az István király utcai ingatlanból.
Tűz keletkezett egy melléképületben Kiskunmajsán, az István király utcában szerda délután. A helyi hivatásos és önkéntes tűzoltók egy kiskunhalasi vízszállító jármű közreműködésével eloltották a tüzet. Az egységek két gázpalackot is kihoztak az épületből, és lehűtötték őket. A helyszínre érkeztek a mentők is – közölte a katasztrófavédelem.
