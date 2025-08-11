Robbanás rázta meg a környéket hétfő reggel, mutatjuk, mi történt

Tűz ütött ki egy nagyjából 30 négyzetméteres melléképületben Kecelen, a Bartók Béla utcában. A tetőszerkezet teljes terjedelmében ég, az épületben egy gázpalack felrobbant. Az esethez a keceli önkormányzati, valamint a kiskőrösi és a kiskunhalasi hivatásos tűzoltókat riasztották. A rajok több vízsugárral oltják a lángokat, amelyek veszélyt jelentenek a szomszédos lakóépületre is – közölte a katasztrófavédelem.

Melléképület gyulladt ki Kecelen

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció