Tűzeset
23 perce
Robbanás rázta meg a környéket hétfő reggel, mutatjuk, mi történt
A Bartók Béla utcába riasztották a tűzoltókat hétfő reggel.
Tűz ütött ki egy nagyjából 30 négyzetméteres melléképületben Kecelen, a Bartók Béla utcában. A tetőszerkezet teljes terjedelmében ég, az épületben egy gázpalack felrobbant. Az esethez a keceli önkormányzati, valamint a kiskőrösi és a kiskunhalasi hivatásos tűzoltókat riasztották. A rajok több vízsugárral oltják a lángokat, amelyek veszélyt jelentenek a szomszédos lakóépületre is – közölte a katasztrófavédelem.
Gyilkosság
1 órája
Családi tragédia: megölte feleségét, majd magával is végzett egy 78 éves férfi
Baleset
12 órája
Előzés közben ütközött két motoros és egy személyautó – galériával, videóval
