augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Tűzeset

41 perce

Robbanás rázta meg a környéket hétfő reggel, mutatjuk, mi történt

Címkék#tűzeset#melléképület#gázpalack

A Bartók Béla utcába riasztották a tűzoltókat hétfő reggel.

Várkonyi Rozália

Tűz ütött ki egy nagyjából 30 négyzetméteres melléképületben Kecelen, a Bartók Béla utcában. A tetőszerkezet teljes terjedelmében ég, az épületben egy gázpalack felrobbant. Az esethez a keceli önkormányzati, valamint a kiskőrösi és a kiskunhalasi hivatásos tűzoltókat riasztották. A rajok több vízsugárral oltják a lángokat, amelyek veszélyt jelentenek a szomszédos lakóépületre is – közölte a katasztrófavédelem.

A tűzoltók oltják a lángokat
Melléképület gyulladt ki Kecelen
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

 

 

