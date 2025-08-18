1 órája
Percek alatt lángokba borult a rakomány, a sofőr az utolsó pillanatban menekült meg
Egy autóalkatrészeket szállító kamion vontatmánya égett teljes terjedelmében az M5-ös autópályán hétfő hajnalban. A kigyulladt kamion miatt jelentős torlódás alakult ki a sztrádán.
Információink szerint az autóalkatrészeket szállító kamion Budapest felé tartott az M5-ös autópályán, amikor durrdefekt miatt lángra kapott. A kigyulladt kamionhoz a kiskunfélegyházi tűzoltók három szerkocsival vonultak.
A kigyulladt kamion sofőrjének gyorsan kellett cselekednie
Úgy tudjuk, hogy a kamion baloldalán lévő egyik gumi kapott defektet, amikor kigyulladt a kereke. Információnk szerint a bolgár kamionban egyedül utazó sofőr poroltóval próbálta meg elfojtani a tüzet, a lángok azonban percek alatt továbbterjedtek a kamion szállítmányára. A sofőrnek még annyi ideje volt, hogy a pótkocsit leakasztotta, a vezetőfülkével távolabb tudott menni a tűztől.
Kamion vontatmánya égett az M5-ösönFotók: Pozsgai Ákos
Egy időre teljesen lezárták az autópályát
Mire a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók kiértek, a pótkocsi a rajta szállított autóalkatrészekkel együtt teljes terjedelmében égett. A tűzoltók három gépjárműfecskendővel oltották a pótkocsit és a rajta levő 12 tonna rakományt. Az oltási munkálatok miatt egy időre teljes szélességében lezárták az autópályát a Budapest felé vezető oldalon. A leégett pótkocsi műszaki mentése ezekben a percekben is zajlik, az autópálya oldalán szétszóródott, összeégett autóalkatrészek eltakarítása is hamarosan megkezdődik. A műszaki mentés miatt két sávot lezárt a rendőrség, ezért egy sávon halad a forgalom. A tűz során a kamion sofőrje nem sérült meg, úgy tudjuk a kamion Németországba tartott volna a szállítmányával.
Gyakran okoz balesetet a durrdefekt
Az elmúlt időszakban Bács-Kiskun vármegyében a durrdefekt több balesetet okozott. A durrdefekt gyakran teljesen váratlanul következik be, még akkor is, ha a gumi kívülről épnek tűnik. Korábbi cikkünkben László Viktor, a kiskunfélegyházi László Gumiszerviz és a kecskeméti LM Technik Gumiszerviz tulajdonosa hírportálunknak elmondta, a legtöbb eset megelőzhető lenne.
