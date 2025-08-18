Percek alatt lángokba borult a rakomány, a sofőr az utolsó pillanatban menekült meg

Információink szerint az autóalkatrészeket szállító kamion Budapest felé tartott az M5-ös autópályán, amikor durrdefekt miatt lángra kapott. A kigyulladt kamionhoz a kiskunfélegyházi tűzoltók három szerkocsival vonultak.

A kigyulladt kamion miatt jelentős torlódás alakult ki a sztrádán

Fotó: Pozsgai Ákos

A kigyulladt kamion sofőrjének gyorsan kellett cselekednie

Úgy tudjuk, hogy a kamion baloldalán lévő egyik gumi kapott defektet, amikor kigyulladt a kereke. Információnk szerint a bolgár kamionban egyedül utazó sofőr poroltóval próbálta meg elfojtani a tüzet, a lángok azonban percek alatt továbbterjedtek a kamion szállítmányára. A sofőrnek még annyi ideje volt, hogy a pótkocsit leakasztotta, a vezetőfülkével távolabb tudott menni a tűztől.